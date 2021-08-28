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    Inter geriden gelerek kazandı

    İtalya Serie A'da 2. haftanın açılış maçında Inter deplasmanda geriye düşmesine rağmen Hellas Verona'yı 3-1 mağlup etmeyi başardı.
    • Haber Merkezi
    • 28.08.2021 - 10:14
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    Inter geriden gelerek kazandı

    İtalya Serie A'da 2. haftanın açılış maçında Inter, Hellas Verona'ya konuk oldu. Lacivert-siyahlılar geriye düştüğü karşılaşmadan 3 puanla dönmeyi bildi.

    Karşılaşmanın ilk golü Verona adında 15. dakikada Ivan Ilic'ten geldi ve ilk yarı 1-0 sna erdi. İkinci yarıda kontrolü eline alan Milano ekibi, 47. dakikada Lautaro Martinez ile önce eşitliği sağladı sonra da 83. ve 90. dakikalarda Joaquin Correa ile bulduğu gollerle sahadan 3-1 galip ayrıldı.

    Inter geriden gelerek kazandı #1

    HAKAN ÇALHANOĞLU 87 DAKİKA OYNADI

    Lacivert-siyahlılarda milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, ilk 11'de başladığı maçta 87 dakika süre aldı.

    Inter bu sonuçla ligde 2'de 2 yaptı ve haftayı 6 puanla tamamladı. Hellas Verona ise bu sezon henüz puanla tanışamadı.

    Inter geriden gelerek kazandı #2

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