Inter geriden gelerek kazandı

İtalya Serie A'da 2. haftanın açılış maçında Inter deplasmanda geriye düşmesine rağmen Hellas Verona'yı 3-1 mağlup etmeyi başardı.

İtalya Serie A'da 2. haftanın açılış maçında Inter, Hellas Verona'ya konuk oldu. Lacivert-siyahlılar geriye düştüğü karşılaşmadan 3 puanla dönmeyi bildi.

Karşılaşmanın ilk golü Verona adında 15. dakikada Ivan Ilic'ten geldi ve ilk yarı 1-0 sna erdi. İkinci yarıda kontrolü eline alan Milano ekibi, 47. dakikada Lautaro Martinez ile önce eşitliği sağladı sonra da 83. ve 90. dakikalarda Joaquin Correa ile bulduğu gollerle sahadan 3-1 galip ayrıldı.

HAKAN ÇALHANOĞLU 87 DAKİKA OYNADI

Lacivert-siyahlılarda milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, ilk 11'de başladığı maçta 87 dakika süre aldı.

Inter bu sonuçla ligde 2'de 2 yaptı ve haftayı 6 puanla tamamladı. Hellas Verona ise bu sezon henüz puanla tanışamadı.