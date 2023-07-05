Inter, Hakan Çalhanoğlu'nun sözleşmesini uzattı

İtalya Serie A ekibi Inter, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu hakkında yeni bir karar aldı. Mavi-siyahlı ekip orta saha oyuncusunun sözleşmesi uzattı.
Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
Inter, Hakan Çalhanoğlu ile sözleşmenin uzatılması hakkında anlaşmaya varmıştır. 1994 doğumlu oyuncu 2027 yılına kadar Nerazzurri olacak.
Inter'de 95 maça çıktı
Inter, 2027 yılına kadar sözleşmesini uzattığı Hakan Çalhanoğlu'nu 2021 yazında ezeli rakibi Milan'dan transfer etmişti.
29 yaşındaki orta saha oyuncusu, Inter'de 95 maçta forma giyerken, 12 gol, 21 asistlik performans sergiledi.
Detaylar geliyor...