Inter ilk yenilgisini Sassuolo karşısında aldı

AA & Ensonhaber
İtalya Ligi'nde 6. hafta maçında Inter ile Sassuolo karşı karşıya geldi.
Sassuolo, Inter deplasmanında geriye düşmesine rağmen maçı 2-1 kazandı.
Ev sahibi ekip, 45+1. dakikada Denzel Dumfries'in ağları sarsmasıyla ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
İkinci devrede daha atak bir oyun sergileyen Sassuolo, 51. dakikada Nedim Bajrami ve 63. dakikada Domenico Berardi'nin golleriyle rakibini 2-1 mağlup etti.
Inter mağlubiyete rağmen liderliği korudu
Inter, bu mağlubiyete rağmen 15 puan ve averajla liderliğini sürdürdü. Sassuolo ise 9 puanla 8. sırada yer aldı.