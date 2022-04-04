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    Inter, Juventus'u milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun golüyle yıktı

    Inter, Juventus'u milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun golüyle yıktı

    İtalya Birinci Futbol Ligi'nin 31. haftasında Inter, Juventus'u deplasmanda milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun penaltı golüyle 1-0 mağlup etti.
    • AA
    • 04.04.2022 - 01:27
    • Güncelleme : 04.04.2022 - 01:28
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    Ligde zirveye yaklaşmaya çalışan Juventus ile son haftalarda yaşadığı puan kayıplarıyla şampiyonluk yarışında yara alan Inter, ülkede "İtalya Derbisi" olarak anılan dev maçta Torino'daki Allianz Stadı'nda kozlarını paylaştı.

    İlk yarı da gol için daha çok ev sahibi takım yüklense de golü konuk takım buldu.

    INTER, HAKAN'IN PENALTISI İLE KAZANDI

    Inter, 45. dakikada Alvaro Morata'nın Denzel Dumfries'e yaptığı hareket sebebiyle VAR kararıyla penaltı atışı kazandı. Inter'de topun başına geçen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun kullandığı atışta, Juventus kalecisi Wojciech Szczesny topu kurtardı. Ancak Juventuslu Matthijs De Ligt'in penaltı atışından önce ceza sahasına girmesi sebebiyle atış tekrar ettirildi. Hakan Çalhanoğlu, 45+5 dakikada ikinci kez kullandığı penaltı atışında topu ağlara gönderdi ve Inter'i maçta 1-0 öne geçirdi. İlk yarı konuk Inter'in üstünlüğüyle tamamlandı.

    Inter, Juventus u milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu nun golüyle yıktı #1

    INTER, JUVENTUS'U DEPLASMANDA YENDİ

    İkinci yarıda Juventus, beraberlik golü için baskısını arttırdı ancak maçta başka gol olmadı.

    Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun golüyle Inter, Juventus'u deplasmanda 1-0 yenerek, önemli müsabakadan galibiyetle ayrılan taraf oldu. Mavi-siyahlı takım bu galibiyetle puanını 63'e yükseltti.

    Ligde halen 1 maçı eksik olan Inter, ligde bu hafta maçını henüz oynamamış 66 puanlı lider Milan'ın 3 puan gerisinde 3. basamakta yer aldı.

    Inter, Juventus u milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu nun golüyle yıktı #2

    JUVENTUS'UN YENİLMEZLİK SERİSİ BİTTİ

    Evinde Inter'e yenilen Juventus'un 16 maçlık yenilmezlik serisi de son buldu. 59 puanla 4. sırada yer alan siyah-beyazlı takım, ligde bu sezon 6. kez sahadan boynu bükük ayrıldı.

    Inter, Juventus u milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu nun golüyle yıktı #3

    Serie A'nın 31. haftasında bugün oynanan diğer maçlarda alınan sonuçlar ise şöyle:

    Fiorentina-Empoli: 1-0, Atalanta-Napoli: 1-3, Udinese-Cagliari: 5-1 ve Sampdoria-Roma: 0-1.

    Inter, Juventus u milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu nun golüyle yıktı #4

    Inter, Juventus u milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu nun golüyle yıktı #5


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