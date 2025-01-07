Inter karşısında tarihi geri dönüşe imza atan Milan kupanın sahibi oldu

Haber Merkezi
Inter ile Milan arasındaki İtalya Süper Kupası final karşılaşması Suudi Arabistan'da oynandı.
Milan, 2-0 geriye düştüğü karşılaşmadan 3-2 galip ayrılarak kupayı 8. kez müzesine götürmeyi başardı.
HAKAN İLK YARIDA SAKATLANDI
Inter forması giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, yaşadığı sakatlık nedeniyle 35. dakikada oyundan çıktı.
Lautaro Martinez'in 45+1. dakikada attığı golle soyunma odasına 1-0 önde giden Inter, 47. dakikada Mehdi Taremi ile farkı ikiye çıkardı.
Theo Hernandez'in 52. dakikada serbest vuruştan attığı golle umutlanan Milan, 80. dakikada Christian Pulisic ile beraberliği yakaladı.
Milan'a kupayı kazandıran golü 90+3. dakikada Tammy Abraham attı.
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