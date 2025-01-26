Inter, Lecce karşısında sürprize izin vermedi

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İtalya Serie A'nın 22. hafta mücadelesinde Inter ile Lecce karşı karşıya geldi.

Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare'de oynanan müsabakayı Inter, 4-0'lık skorla kazandı.

INTER, 4 GOLLE KAZANDI

Inter'e galibiyeti getiren golleri, 6. dakikada Davide Frattesi, 39. dakikada Lautaro Martinez, 57. dakikada Denzel Dumfries ve 61. dakikada penaltıdan Mehdi Taremi kaydetti.

INTER, YENİLMEZLİK SERİSİNİ 16 MAÇA ÇIKARDI

Bu sonuçla birlikte yenilmezlik serisini 16 maça yükselten Inter, maç eksiğiyle 50 puana ulaştı ve 53 puanlı lider Napoli'nin 3 puan gerisinde, 2. sırada yer aldı.

20 puanda kalan Lecce ise, 17. sırada konumlandı.

HAKAN, FORMA GİYMEDİ

Öte yandan Inter'de sakatlığı devam eden milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, maç kadrosunda yer almadı.

INTER, MILAN'LA KARŞILAŞACAK

Serie A'da bir sonraki hafta Inter, Milan'a konuk olacak. Lecce ise deplasmanda Parma ile karşılaşacak.