Inter, Lecce önünde hata yapmadı Lider Inter, Serie A'nın 17. haftasında sahasında Lecce'yi 2-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı.

ensonhaber.com

İtalya Serie A'nın 17. hafta mücadelesinde Inter ile Lecce karşı karşıya geldi.

Giuseppa Meazza'da oynanan müsabakada kazanan 2-0'lık skorla ev sahibi takım Inter oldu.

Maçta Inter'e galibiyeti getiren golleri; 43. dakikada Yann Aurel Bisseck ve 78. dakikada Nicolo Barella attı.

Lecce'de Lameck Banda 83. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Hakan asist yaptı

Inter'de 75 dakika sahada kalan milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, takımının attığı ilk golde asisti yapan isim oldu.

Bu sonucun ardından ligdeki puanını 44'e çıkardı. Lecce ise 20 puanda kaldı.

Inter, ligdeki bir sonraki maçında Genoa deplasmanına gidecek. Lecce, bu kez Atalanta'ya konuk olacak.