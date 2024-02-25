Inter, Lecce'yi rahat yendi Inter, Serie A'nın 26. haftasında deplasmanda Lecce'yi 4-0'lık skorla mağlup etti.

ensonhaber.com

İtalya Serie A'nın 26. hafta mücadelesinde Lecce ile Inter karşı karşıya geldi.

Stadio Via del Mare'de oynanan müsabakada kazanan 4-0'lık skorla lider Inter oldu.

Inter'e galibiyeti getiren golleri 15. ve 56. dakikalarda Lautaro Martinez, 54. dakikada Davide Frattesi ve 67. dakikada Stefan de Vrij kaydetti.

Hakan oynamadı

Inter'de Milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu bu karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.

Inter'de iki golle yıldızlaşan Lautaro Martinez, Serie A'daki 101. golünü kaydetmiş oldu.

Inter, 66 puana çıktı

Milano ekibi bu galibiyetle puanını 66'ya yükseltiren, Lecce ise 24 puanda kaldı.

Inter bir sonraki karşılaşmasında Atalanta'yı konuk ederken, Lecce ise Frosinone deplasmanına gidecek.