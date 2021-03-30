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Inter logosunu değiştirdi
Serie A devi Inter, kulüp logosunun değiştirildiğini açıkladı. Yeni arma, İtalya'da tartışma konusu oldu.
- Haber Merkezi
- 30.03.2021 - 11:16
- Güncelleme : 30.03.2021 - 11:39
İtalya Serie A'da yıllar sonra şampiyonluğa koşan Inter'de beklenmedik bir gelişme yaşandı.
Milano ekibi, kulüp logosunun değiştirildiğini açıkladı.
Yeni logo taraftarları ikiye bölerken, beğenmeyen futbolseverlerin fazla olması dikkat çekti.