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    Inter logosunu değiştirdi

    Serie A devi Inter, kulüp logosunun değiştirildiğini açıkladı. Yeni arma, İtalya'da tartışma konusu oldu.
    • Haber Merkezi
    • 30.03.2021 - 11:16
    • Güncelleme : 30.03.2021 - 11:39
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    Inter logosunu değiştirdi

    İtalya Serie A'da yıllar sonra şampiyonluğa koşan Inter'de beklenmedik bir gelişme yaşandı.

    Milano ekibi, kulüp logosunun değiştirildiğini açıkladı.

    Yeni logo taraftarları ikiye bölerken, beğenmeyen futbolseverlerin fazla olması dikkat çekti.

    Inter logosunu değiştirdi #1

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