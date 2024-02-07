Haberler



Dünyadan futbol



Inter Miami kampında muhteşem fotoğraf: Barcelona efsaneleri bir arada

Inter Miami kampında muhteşem fotoğraf: Barcelona efsaneleri bir arada Barcelona'nın efsane futbolcuları Luis Suarez, Jordi Alba, Sergio Busquets ve Lionel Messi'nin bulunduğu Inter Miami kampını ziyaret eden Andres Inıesta, eski takım arkadaşlarıyla unutulmaz bir fotoğrafa imza attı.