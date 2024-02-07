Inter Miami kampında muhteşem fotoğraf: Barcelona efsaneleri bir arada

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Barcelona'nın efsane kadrosunu hatırlarsınız...
2012-2018 yılları arasında muhteşem bir futbol oynayan ve dünyada alınmadık kupa bırakmayan kadronun unutulmaz isimleri Luis Suarez, Jordi Alba, Sergio Busquets ve Lionel Messi şu sıralar David Beckham'ın sahibi olduğu ABD kulübü Inter Miami'de forma giyiyor.
B.A.E. takımlarından Emirates Club'da forma giyen Andres Inıesta da Inter Miami kampını ziyaret etti.
Efsane takımın başarılı isimlerinden Inıesta'nın da dörtlüye katılmasıyla muhteşem bir fotoğraf ortaya çıktı.
Bu karenin ardından sosyal medya yıkılırken, kullanıcılar "Gözümde Canlanır Koskoca Mazi" paylaşımları yaptı.
İşte o kare...
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