İnter Miami taraftarları Falcao'yu istiyor

Falcao için kulüp binasının önünde toplanan Inter Miami taraftarları, Kolombiyalı golcüden vazgeçmiyor. Taraftar grubunun sözcüsü yeni bir açıklama yaparak, ''Umarız kulüp onu Miami'ye getirir'' dedi.

Galatasaray'da sezon başı büyük umutlarla transfer edilen ancak sakatlıkları nedeniyle bir türlü beklenen performansı veremeyen ve birçok maç kaçıran Radamel Falcao'yu, David Beckham'ın sahibi olduğu MLS ekibi İnter Miami istiyordu.

Geçtiğimiz günlerde Kolombiyalı golcü için bir mağaza ile anlaşarak forma bastıran Inter Miami taraftar grubunun sözcüsü, konuyla ilgili yeni bir açıklama yaptı.

"FALCAO'YU TAKIMIMIZDA GÖRMEYİ ÇOK İSTİYORUZ"

Yeni kurulan Inter Miam taraftar grubunun sözcüsü, "Özel bir forma mağazası ile ortaklaşa olarak tamamen kulüpten bağımsız şekilde Falcao formaları yaptırdık. Kulüple resmi bir bağımız yok, sadece onu takımımızda görmek isteyen bir taraftar grubuyuz. Umarız ki kulüp onu Miami'ye getirirler. Tanrı onu kutsasın" ifadelerini kullandı.

Inter Miami, Falcao formaları bastırdı - İZLE

"FALCAO'YA DAHA YÜKSEK TEKLİF YAPILSIN"

Kulüplerinin Falcao'ya düşük buldukları bir miktarda teklif yaptığını öğrendiklerini belirterek transferin bitmesi için fiyat yükseltmeleri gerektiğini de sözlerine ekledi. Açıklamada ayrıca Latin Amerikalılar olarak Falcao'yla gurur duyduklarını, yıldız ismin örnek bir baba olduğunu ve şampiyon bir isim olduğunu söyleyerek başarı için ona ihtiyaçları olduğunu belirtti.

Taraftar grubu ayrıca Falcao'nun Inter Miami'ye gelmesini diledikleri ve bu yönde paylaşımlar yaptıkları bir Instagram hesabı da açtı.

G.SARAY BONUSLARDAN VAZGEÇMESİNİ İSTEDİ

Pandemi sebebiyle ortaya çıkan ekonomik sorunların ardından Galatasaray yönetimi ise garanti ücreti 5 milyon euro olan ve bonuslarla birlikte 7 milyon euro kazanan Kolombiyalı golcünün, 2 milyon euro indirime giderek bonuslardan vazgeçmesini istedi.