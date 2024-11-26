Inter Miami'de teknik direktörlüğe Javier Mascherano getirildi

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MLS ekiplerinden Inter Miami, teknik direktörlük görevine Javier Mascherano'yu getirdiğini açıkladı.

ABD kulübünden yapılan açıklamada, "Arjantin ve Barcelona efsanesi Javier Mascherano yeni baş antrenörümüz olarak atandı. Miami rüyasına hoş geldiniz" ifadelerine yer verildi.

BARCELONA'DAN 4 TAKIM ARKADAŞI

Javier Mascherano, futbolculuk kariyerinde şu anda Inter Miami'de forma giyen Jordi Alba, Sergio Busquets, Luis Suarez ve Lionel Messi ile Barcelona'da birlikte oynamıştı.

ARJANTİN U20 TAKIMINI ÇALIŞTIRDI

Son olarak Arjantin U20 takımında görev yapan 40 yaşındaki teknik adam, çıktığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlikle 10 puan topladı ve maç başına da 2.50 puan ortalaması yakaladı.