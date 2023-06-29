Inter Miami'nin yeni teknik direktörü Gerardo Martino oldu Lionel Messi'nin yeni takımı Inter Miami, teknik direktörlük görevine Gerardo Martino'yu getirdiğini duyurdu.

Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin transferiyle adından söz ettiren Inter Miami'nin yeni teknik direktörü resmen belli oldu.

Miami ekibi Gerardo Martino ile anlaştığını açıkladı. Martino yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

Harika bir kulübe katıldığım için çok heyecanlıyım ve birlikte önemli şeyler başarabileceğimizi biliyorum.

Kulübün rekabet için gerekli altyapıya sahip olduğunu belirten Martino, herkesin çalışkanlığı ve kararlılığıyla başarıya uluşacaklarını düşündüğünü kaydetti.

Birçok takımda görev aldı

60 yaşındaki futbol adamı, teknik direktörlük kariyerine 1998 yılında Brown Arrecifes'de başladı. Daha sonra sırasıyla Platense, Central Cordoba, Libertad, Cerro Porteno, CA Colon, Paraguay Milli Takımı, Newell's Old Boys, Barcelona, Arjantin Milli Takımı, Atlanta United FC ve Meksika Milli Takımı'nda görev aldı.