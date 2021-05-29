Inter Miami’ye Matuidi transferinden 2 milyon dolar ceza

MLS ekiplerinden Inter Miami’ye, Fransız orta saha Matuidi’nin transferiyle birlikte maaş ve kadro sınırlama kurallarını ihlal ettiği için 2 milyon dolar ceza kesildi.

David Beckham’ın sahibi olduğu Inter Miami, geçtiğimiz sezon Blaise Matuidi’yi transfer ederken bütçe sınırlarını aştığı tespit edildi.

MLS TARİHİNİN EN YÜKSEK CEZASI

MLS yönetiminden yapılan açıklamada Inter Miami’ye 2 milyon dolar ceza kesildiği belirtilirken bu cezanın MLS tarihinde ki en yüksek tazminat olduğu belirtildi. Kulübün Sportif Direktörü Paul McDonough’un görevine son verildiği bilgisi aktarıldı.

MLS yöneticisi ise yaptığı açıklamada, “Kurallarımızdan ödün vermeyeceğiz. Bu cezalar Inter Miami’nin yaptığı ihlallerin ne kadar ciddi olduğunu gösteriyor ve bundan sonrası için de caydırıcı unsur olarak görülecek.” açıklamasını yaptı.

Inter Miami kulübünün Leandro Gonzalez, Nicolas Figal ve Julian Carranza isimlerinin maaşlarının eksik gösterilmesine ilişkin soruşturma ise devam etmekte.