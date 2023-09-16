Inter, Milan'ı Hakan Çalhanoğlu'nun da gol attığı maçta farklı geçti Serie A'nın 4. haftasında Inter, derbi maçında Milan'ı 5-1'lik skorla mağlup etti. Mücadelede Hakan Çalhanoğlu, eski takımı Milan'a karşı 1 gol kaydetti.

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İtalya Serie A'nın 4. haftası dev bir mücadeleye sahne oldu. Simone Inzaghi'nin ekibi Inter'le Stefano Pioli'nin çalıştırdığı Milan derbi maçında kozlarını paylaştı.

Giuseppe Meazza'da oynanan maçı ev sahibi ekip Inter, 5-1'lik skorla kazandı.

Inter, ezeli rakibine fark attı

Inter'e galibiyeti getiren golleri 5 ve 69. dakikalarda Henrikh Mkhitaryan, 37. dakikada Marcus Thuram, 79. dakikada penaltıdan Hakan Çalhanoğlu ve 90+3. dakikada Frattesi kaydetti.

Milan'ın tek golü 58. dakikada Rafael Leao'dan geldi.

Inter'de forma giyen milli takımımızın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

Yeni lider Inter

Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Simon Kjaer'de Milan formasıyla maça ilk 11'de başlayıp 90 dakikayı tamamladı.

Inter, sezona 4'te 4 ile başladı ve 12 puanla liderlik koltuğuna kuruldu. Milan ise ilk puan kayıplarını yaşadı ve 9 puanda kaldı.

Inter, gelecek hafta Empoli'ye konuk olacak. Milan ise evinde Hellas Verona'yı ağırlayacak.