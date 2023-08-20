Inter, Monza'yı devirdi
AA & Ensonhaber

İtalya Serie A'da 2023-2024 sezonunun ilk haftasında Inter, Giuseppe Meazza Stadı'nda Monza'yı konuk etti.

Geçtiğimiz sezonun Şampiyonlar Ligi finalisti mücadeleden 2-0'lık skorla galip ayrıldı. Lacivert-siyahlı takımın golleri 8 ve 76.dakikalarda Lautaro Martinez'den geldi.

Hakan forma giydi

Sezona 3 puanla başlayan Inter'de milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 90 dakika sahada kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Inter, Cagliari deplasmanına gidecek. Monza ise Empoli'yi ağırlayacak.

Inter, Monza'yı devirdi