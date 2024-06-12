Inter, Nicolo Barella’nın sözleşmesini uzattı İtalya Serie A ekibi Inter, 27 yaşındaki orta saha Nicolo Barella’nın sözleşmesinin 2029 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.

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İtalya’da sezonu lig ve süper kupa şampiyonlukları ile tamamlayan Inter, 27 yaşındaki oyuncusu Nicolo Barella’nın sözleşmesini yeniledi.

Kulüpten yapılan açıklamada, İtalyan orta sahanın 2029 yılına kadar sözleşmesinin uzatıldığı duyuruldu.

Aynı zamanda İtalya basınında yer alan haberlere göre; Nicolo Barella’nın, yeni sözleşmesiyle birlikte Serie A’da İtalyan futbolcular arasında en çok maaş alacak oyuncu olacağı belirtildi.

"Uzun yıllar bu formayı giyecek olmanın mutluluğunu yaşıyorum"

Yeni sözleşmesinin ardından açıklamalarda bulunan Nicolo Barella, şöyle konuştu:

Inter ile sözleşmemi uzatmanın ve bu büyük kulübün renklerini daha uzun yıllar giyecek olmamın mutluluğunu ve heyecanını yaşıyorum. Bu imzanın Avrupa Şampiyonası öncesinde olmasını istedim. Bu büyük kulübün renklerini daha uzun süre giyecek olmaktan gerçekten gurur duyuyorum. Takımla ve teknik direktörle bu yıllarda başlattığımız başarı yolunu devam ettirmek istiyorum. Taraftarlarımıza daha fazla sevinç yaşatmak için her zaman büyümek istiyoruz. Onlarla unutulmaz anlar yaşadık ve eminim ki daha birçokları gelecek. Şu anda İtalya ile Avrupa Şampiyonası'na odaklandım. Sezonun yeniden başlamasını sabırsızlıkla bekliyorum. Inter'in muhteşem taraftarları önünde tekrar oynamayı dört gözle bekliyorum.

235 maçta 22 gol 51 asist

2019 yılında Cagliari’den 12 milyon euro karşılığında kiralık olarak Inter’in yolunu tutan Nicolo Barella, sezonu tamamladıktan sonra 32,5 milyon euro satın alma opsiyonu ile İtalyan devine imza atmıştı.

Bu sezonla birlikte Inter formasını toplamda 235 kez terleten İtalyan orta saha, tüm kulvarlarda toplamda 22 gol ve 51 asistlik katkı sağladı.

Inter forması altında 2 İtalya Serie A, 2 İtalya Kupası ve 3 İtalya Süper Kupası zaferi yaşayan 27 yaşındaki oyuncu, 2 kez de Inter formasıyla İtalya’da sezonun orta sahası oldu.