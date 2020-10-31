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    Inter, Parma'ya karşı son anda 1 puanı kurtardı

    İtalya Birinci Futbol Ligi'nin 6. haftasında Inter, konuk ettiği Parma ile berabere kalarak puan kaybını sürdürdü.
    • AA
    • 31.10.2020 - 22:48
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    Inter, Parma'ya karşı son anda 1 puanı kurtardı

    Serie A'nın şampiyonluk adayı olarak gösterilen takımlarından Inter, Parma karşısında 46 ve 62. dakikalarda Gervinho'nun attığı gollerle 2-0 geriye düştü.

    PERİSİC UZATMALARDA 1 PUANI KURTARDI

    64. dakikada Brozovic'in golüyle skoru 2-1'e getiren Inter, Perisic'in 90+2'de attığı kafa golüyle maçta eşitliği sağladı: 2-2.

    Perisic'in golüyle mağlup olmaktan kurtulan Inter, sahasında 1 puana razı oldu.

    Inter, Parma ya karşı son anda 1 puanı kurtardı #1

    Bu sonuçla, Inter ligdeki 6. maçında 3'üncü kez puan kaybı yaşadı.

    Inter, puan tablosunda 11 puanla 5. basamakta yer alırken, son dakikalarda yediği golle galibiyeti kaçıran Parma ise 5 puanla 15. sırada yer buldu.

    Inter, Parma ya karşı son anda 1 puanı kurtardı #2

    ATALANTA, HAFTALAR SONRA GALİBİYET YÜZÜ GÖRDÜ

    Serie A'da son sezonlarda gösterdiği performansla sıyrılan, bu sezona da iyi başlamasına karşın son haftaları puansız geçen Atalanta, bu haftayı galibiyetle kapattı.

    Crotone'ya konuk olan Atalanta, 26 ve 38'inci dakikada Luis Muriel’in golleriyle 2-0 öne geçerken, ev sahibi takım, 40. dakikada Simmy ile farkı 1'e indirdi: 2-1.

    Mücadelede başka gol olmayınca Atalanta, Crotone deplasmanından 3 puanla döndü ve 2 hafta sonra tekrar galip geldi.

    Atalanta, 12 puanla puan tablosunda 2. basamakta yer alırken, bu sezon 6. maçında 5. yenilgisini alan Crotone ise 1 puanla ligin dibine demir atmış durumda.

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