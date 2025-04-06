Inter, Parma karşısında üstünlüğünü koruyamadı

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İtalya Serie A'nın 31. haftasında Parma, Inter'i ağırladı.

Mücadele 2-2'lik beraberlikle tamamlandı.

Inter, 15. dakikada Matteo Darmian ve 45. dakikada Marcus Thuram ile soyunma odasına 2-0 önde gitti.

Parma, 60. dakikada Anrian Bernabe ve 69. dakikada Jacob Ondrejka ile eşitliği yakaladı.

HAKAN İLK 11'DE BAŞLADI

Inter'de milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, ilk 11'de başladığı müsabakada 65 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla puanını 68 yapan Inter, ligdeki bir sonraki maçında Cagliari'yi konuk edecek.

27 puana yükselen Parma ise Fiorentina deplasmanına gidecek.