Inter, Roma engeline takıldı

Serie A'nın 34. haftasında Roma deplasmanına konuk olan Inter 2-2 berabere kalarak şampiyonluk yarışında önemli bir avantajı kaçırdı.

Roma ve Inter, Serie A'nın 34. haftasında karşı karşıya geldi ve 2-2 berabere kaldılar.

15. dakikada Inter, Stefan de Vrij ile 1-0 öne geçti. 45+1. dakikada ev sahibi Leonardo Spinazzola ile karşılık verdi ve ilk yarı 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

İkinci yarıya hızlı başlayan Roma'da Henrikh Mkhitaryan takımını 2-1 öne geçirse de 88. dakikada penaltı kazanan Inter'de Romelu Lukaku skora yeniden denge getirdi ve karşılaşmanın sonucunu belirledi: 2-2.

Bu sonuçla Atalanta'nın Verona ile 1-1 berabere kalaran puan kaybettiği haftada Inter, 77 puanla zirvede yer alan Juventus ile arasındaki puan farkını azaltarak şampiyonluk yarışında avantaj elde etme fırsatını kaçırdı ve puanını 62'ye yükseltti. Beşinci sıradaki Roma da puanını 58 yaptı.

34. haftanın kapanış maçında Juventus, sahasında Lazio'yu konuk edecek.