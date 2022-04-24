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    Inter, Roma’yı 3 golle mağlup etti.

    İtalya Ligi’nin 34. haftasında Inter, sahasında Roma’yı 3-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.
    • 24.04.2022 - 09:13
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    Inter, Roma’yı 3 golle mağlup etti.

    İtalya Serie A'nın 34. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Inter, sahasında Roma'yı konuk etti.

    Karşılaşmayı 3-1 kazanan ev sahibi ekip, bu sonuçla liderliğe yükseldi.

    Giuseppe Meazza'da oynanan mücadelede ev sahibi Inter 30. dakikada Dumfries'in golüyle öne geçti.

    Inter 40. dakikada Brozovic ile farkı 2'ye yükseltti. İlk yarı 2-0'lık skorla geçilirken, Lautaro Martinez 52. dakikada skoru 3-0'a getirdi.

    85. dakikada Roma'dan Henrikh Mkhitaryan maçın sonucunu belirleyen golü ağlara gönderdi.

    Inter, Roma’yı 3 golle mağlup etti. #1

    Asistler Hakan'ndan

    Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Dumfries'in ve Lautaro Martinez'in gollerinde asist yapmayı başardı.

    Bu sonuçla birlikte üst üste 4. maçını kazanan ve puanını 72'ye yükselten Inter, Serie A'da liderliğe yükseldi. Roma ise 58 puanda kaldı.

    Inter, Roma’yı 3 golle mağlup etti. #2

    Inter, Roma’yı 3 golle mağlup etti. #3


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