Inter, Roma'yı tek golle yıktı! Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, Serie A'nın 10. haftasında evinde Zeki Çelik'in takımı Roma'yı 1-0'lık skorla mağlup etti.

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İtalya Serie A'nın 10. haftası dev bir randevuya sahne oldu.

Simone Inzaghi'nin çalıştırdığı Inter ile Jose Mourinho'nun takımı Roma karşı karşıya geldi.

Giuseppe Meazza'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Inter 1-0'lık skorla kazandı.

Milano temsilcisine galibiyeti getiren golü 81. dakikada Marcus Thuram kaydetti.

Hakan ve Zeki forma giydi

Ev sahibi ekipte milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu karşılaşmada 75 dakika görev yaptı. Öte yandan Roma'da milli sağ bek Zeki Çelik ise 75. dakikada oyuna dahil oldu.

Bu galibiyetin ardından Inter puanını 25 yaptı. Roma ise 14 puanda kaldı.

Inter gelecek hafta deplasmanda Atalanta ile karşılaşırken, Roma evinde Lecce'yi konuk edecek.