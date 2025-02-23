Inter sahasında Genoa'yı tek golle geçti

Haber Merkezi
İtalya Serie A'nın 26. haftasında Inter, Genoa'yı ağırladı.
Ev sahibi ekip mücadeleyi 1-0'lık skorla kazanmayı başardı.
Inter'e galibiyeti getiren golü 78. dakikada milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun asistiyle Lautaro Martinez kaydetti.
LİDERLİĞE YÜKSELDİ
Bu galibiyetle birlikte puanını 57 yaparak maç fazlasıyla liderliğe yükselen Inter, ligdeki bir sonraki maçında Napoli deplasmanına gidecek.
30 puanda kalan Genoa ise Empoli'yi konuk edecek.
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