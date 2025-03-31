Inter sahasında Udinese'yi yendi

Haber Merkezi
İtalya Serie A'nın 30. haftasında Inter, Udinese'yi ağırladı.
Ev sahibi ekip mücadeleyi 2-1'lik skorla kazanmayı başardı.
Inter'e galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Marko Arnautovic ile 29. dakikada Davide Frattesi attı.
Udinese'nin tek sayısını 71. dakikada Oumar Solet kaydetti.
HAKAN İLK 11'DE BAŞLADI
Inter forması giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 64 dakika sahada kaldı.
Bu sonuçla 67 puana yükselen Inter, ligdeki bir sonraki maçında Parma deplasmanına gidecek.
40 puanda kalan Udinese ise Genoa'ya konuk olacak.
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