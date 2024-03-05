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Inter şampiyonluk yolunda Genoa'yı da geçti

Inter şampiyonluk yolunda Genoa'yı da geçti Inter, Serie A'nın 27. haftasında konuk ettiği Genoa'yı 2-1 yenerek üst üste dokuzuncu kez kazandı ve zirvede puan farkını 15'e çıkardı.