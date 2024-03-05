Inter şampiyonluk yolunda Genoa'yı da geçti

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İtalya Serie A'nın 27. haftasında Inter, Genoa'yı ağırladı.
Ev sahibi takım mücadeleyi 2-1'lik skorla kazanmayı başardı.
Inter'e galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Kristjan Asllani ve 38. dakikada penaltıdan Alexis Sanchez atarken Genoa'nın tek sayısını 54. dakikada Johan Vasquez kaydetti.
Hakan Çalhanoğlu oynayamadı
Inter'de illi futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu sakatlığı nedeniyle karşılaşmada forma giymedi.
Bu galibiyetle üst üste dokuzuncu kez kazanarak puanını 72 yapan ve zirvede puan farkını 15'e çıkaran Inter ligdeki bir sonraki maçında Bologna deplasmanına gidecek.
33 puanda kalan Genoa ise Monza'yı konuk edecek.
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