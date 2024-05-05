Inter, Serie A'da 29 maç sonra mağlup oldu

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İtalya Serie A'nın 35. haftasında Sassuolo, şampiyonluğunu garantileyen Inter'i ağırladı.
Ev sahibi takım mücadeleyi 1-0'lık skorla kazanmayı başardı.
Sassuolo'ya galibiyeti getiren golü 20. dakikada Armand Lauriente kaydetti.
Inter'de milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.
29 maç sonra mağlubiyet
Serie A'da tam 29 maç sonra mağlup olarak 89 puanda kalan Inter, ligdeki bir sonraki maçında Frosinone deplasmanına gidecek.
Puanını 29 yapan Sassuolo ise Genoa'ya konuk olacak.
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