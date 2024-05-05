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Inter, Serie A'da 29 maç sonra mağlup oldu

Inter, Serie A'da 29 maç sonra mağlup oldu Inter, Serie A'nın 35. haftasında konuk olduğu Sassuolo'ya 1-0 yenildi ve ligde tam 29 maç sonra sahadan puansız ayrıldı.