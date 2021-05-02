Inter Serie A'da şampiyon oldu

İtalya Serie A'nın 34. haftasında Atalanta'nın Sassuolo ile deplasmanda 1-1 kalmasıyla beraber, en yakın rakiplerine 13 puan fark atan Inter, 11 yıl sonra şampiyon oldu.

İtalya Serie A'nın 34. haftasında Inter dün Crotone'yi Hakimi ve Eriksen'in golleriyle 2-0 yendi. Ligde 82 puana ulaşan Mavi-Siyahlılar en yakın takipçileri Milan, Napoli ve Atalanta'ya 13 puan fark attı. Böylece Inter, bitime 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

11 YIL SONRA GELEN ŞAMPİYONLUK

Milano temsilcisinin şampiyon olmasıyla Serie A'da son 9 sezonu domine eden Juventus'un hegemonyası sona erdi. 11 yıl sonra ligde şampiyonluğa ulaşan Inter 19. şampiyonluğuna ulaştı.

Inter, Serie A'da en son 2009-10 sezonunda şampiyonluğa ulaştı. O dönem takımın başında Jose Mourinho vardı. Portekizli önderliğinde Milano temsilcisi Şampiyonlar Ligi ve İtalyan Kupası kazanmıştı.

34 MAÇTA 25 GALİBİYET

Conte'nin öğrencileri ligde çıktığı 34 maçta 25 galibiyet, 7 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Crotone zaferinin ardından Inter Teknik Direktörü Antonio Conte, "Tarih yazıyoruz. Inter bir krallığı yıkmaya yaklaştı. Tüm oyuncular, daha az süre alanlar bile bir şeyler yapmak için çabalıyor. Çocukları tebrik ederim" demişti.