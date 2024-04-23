Inter taraftarlarından Milan tabutuyla kutlama İtalya Serie A’nın 33. haftasında konuk olduğu Milan’ı, 2-1’lik skorla mağlup eden Inter, bitime 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Müsabakanın ardından şampiyonluğu kutlayan Inter taraftarları ilginç görüntülere imza attı. Interliler, Milan tabutuyla 20. zaferlerini kutladı.

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ensonhaber.com

İtalya Serie A’nın 33. haftasında Inter, deplasmanda Milan ile karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 18. dakikasında Francesco Acerbi ile öne geçen maviler, devreyi 1-0 önde kapattı.

Müsabakanın ikinci yarısı yüksek tempoda geçerken, 49. dakikada Marcus Thuram skoru 2-0’a taşıdı.

Hakan oynadı, Inter derbiyi kazandı

Kırmızılar 80. dakikada Fikayo Tomori’nin golüyle umutlandı ancak karşılaşmanın devamında başka gol olmadı ve Milano derbisini Inter 2-1’lik skorla kazandı.

Karşılaşmaya 11'de başlayan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu 84 dakika sahada kaldı.

Inter 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti

Inter, Serie A'da 27 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak topladığı 86 puanla bitime 5 hafta kala 2. sırada bulunan Milan’ın 17 puan önünde 2023-2024 sezonu şampiyonu oldu.

Söz konusu şampiyonluğun ardından 20. kez kupayı müzesine götürmeyi başaran mavi-siyahlılar, Milan ile şampiyonluk sayısında öne geçerek Juventus’un (36) ardından ligi en çok kazanan ikinci takım olmayı başardı.

Inter'den Milan tabutuyla kutlama

Öte yandan Inter takımının taraftarları büyük sevinç yaşadı.

Mavi-siyahlı taraftarlar, ligde tarihinde elde ettikleri 20. şampiyonluğu Milano kentinin merkezindeki ünlü Duomo Meydanı’nda (fotoğrafta) meşaleler yakarak kutladı.

Milano’daki soğuk ve yağışlı havaya rağmen binlerce Inter taraftarı, mavi-siyahlı bayraklarıyla şampiyonluk turu attı.

Bu kutlamalar sırasında ilginç görüntüler de ortaya çıktı. Interli futbolseverler, ezeli rakipleri Milan'ın renklerinin bulunduğu tabutla şampiyonluğu kutladı.