İtalya Serie A’nın 33. haftasında Inter, deplasmanda Milan ile karşı karşıya geldi.
Mücadelenin 18. dakikasında Francesco Acerbi ile öne geçen maviler, devreyi 1-0 önde kapattı.
Müsabakanın ikinci yarısı yüksek tempoda geçerken, 49. dakikada Marcus Thuram skoru 2-0’a taşıdı.
Hakan oynadı, Inter derbiyi kazandı
Kırmızılar 80. dakikada Fikayo Tomori’nin golüyle umutlandı ancak karşılaşmanın devamında başka gol olmadı ve Milano derbisini Inter 2-1’lik skorla kazandı.
Karşılaşmaya 11'de başlayan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu 84 dakika sahada kaldı.
Inter 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti
Inter, Serie A'da 27 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak topladığı 86 puanla bitime 5 hafta kala 2. sırada bulunan Milan’ın 17 puan önünde 2023-2024 sezonu şampiyonu oldu.
Söz konusu şampiyonluğun ardından 20. kez kupayı müzesine götürmeyi başaran mavi-siyahlılar, Milan ile şampiyonluk sayısında öne geçerek Juventus’un (36) ardından ligi en çok kazanan ikinci takım olmayı başardı.
Inter'den Milan tabutuyla kutlama
Öte yandan Inter takımının taraftarları büyük sevinç yaşadı.
Mavi-siyahlı taraftarlar, ligde tarihinde elde ettikleri 20. şampiyonluğu Milano kentinin merkezindeki ünlü Duomo Meydanı’nda (fotoğrafta) meşaleler yakarak kutladı.
Milano’daki soğuk ve yağışlı havaya rağmen binlerce Inter taraftarı, mavi-siyahlı bayraklarıyla şampiyonluk turu attı.
Bu kutlamalar sırasında ilginç görüntüler de ortaya çıktı. Interli futbolseverler, ezeli rakipleri Milan'ın renklerinin bulunduğu tabutla şampiyonluğu kutladı.
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