Inter, Torino'yu deplasmanda yendi

AA
İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 9. haftasında Inter, Torino deplasmanından 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Hakan Çalhanoğlu penaltıdan attı
Ligde şampiyonluk mücadelesi veren Inter'in golleri, 59. dakikada Marcus Thuram, 67. dakikada Arjantinli golcü Lautaro Martinez ve 90+5'te penaltıdan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'dan geldi.
Bu maçtan aldığı galibiyetle puanını 22'e çıkaran Inter, maç fazlasıyla zirvede yer aldı. Torino ise 9 puanda kaldı.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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