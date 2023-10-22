Inter, Torino'yu deplasmanda yendi
AA

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 9. haftasında Inter, Torino deplasmanından 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Hakan Çalhanoğlu penaltıdan attı

Ligde şampiyonluk mücadelesi veren Inter'in golleri, 59. dakikada Marcus Thuram, 67. dakikada Arjantinli golcü Lautaro Martinez ve 90+5'te penaltıdan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'dan geldi.

Bu maçtan aldığı galibiyetle puanını 22'e çıkaran Inter, maç fazlasıyla zirvede yer aldı. Torino ise 9 puanda kaldı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)