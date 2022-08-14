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    Inter ve Milan, Ronaldo'yu reddetti

    Inter ve Milan, Ronaldo'yu reddetti

    Milan ve Inter'in, menajeri aracılığıyla önerilen Cristiano Ronaldo'yu veto ettiği belirtildi.
    • 14.08.2022 - 15:00
    • Güncelleme : 14.08.2022 - 15:03
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    Milan ve Inter, Manchester United'dan ayrılması beklenen Cristiano Ronaldo'yu reddetti.

    İtalyan basınında yer alan haberde, Portekizli yıldızın menajeri Jorge Mendes'in, birkaç hafta önce oyuncusunu iki İtalyan ekibine önerdiği belirtildi.

    Ancak iki kulübün, hem farklı projeleri, hem de 37 yıldızın 24 milyon euroluk yıllık ücreti nedeniyle bu transferi kibarca geri çevirdiği aktarıldı.

    Inter ve Milan, Ronaldo yu reddetti #1

    Daha önce de reddedildi

    Ronaldo'nun, daha önce de; Barcelona, Bayern Münih ve Chelsea gibi ekipler tarafından reddedildiği öğrenilmişti.

    Inter ve Milan, Ronaldo yu reddetti #2


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