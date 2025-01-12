Inter, Venezia karşısında sürprize izin vermedi

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İtalya Serie A'nın 20. hafta mücadelesinde Venezia ile Inter karşı karşıya geldi.

Pier Luigi Penzo Stadı'nda oynanan maçı konuk ekip Inter, 1-0'lık skorla kazandı.

Inter'e galibiyeti getiren golü 16. dakikada Matteo Darmian kaydetti.

HAKAN, FORMA GİYMEDİ

İtalyan devinde sakatlığı bulunan Hakan Çalhanoğlu, maç kadrosunda yer almadı.

INTER, SERİ YAKALADI

Inter bu sonuçla ligdeki galibiyet serisini 6 maça çıkardı. Venezia ise son 5 maçta 4. puan kaybını yaşadı.

Inter bu galibiyetle puanını 43'e çıkardı. Venezia ise 14 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Inter, Empoli ile karşılaşacak. Venezia ise Parma'ya konuk olacak.