Inter, Hellas Verona'yı farklı yendi

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İtalya Serie A'nın 13. haftasında Simone Inzaghi'nin ekibi Inter deplasmanda Paolo Zanetti'nin yönetimindeki Hellas Verona'yı 5-0 mağlup etti.

INTER'DEN FARKLI GALİBİYET

Marcantonio Bentegodi Stadyumu'nda oynanan maçta Inter'in gollerini 17. dakikada Joaquin Correa, 22 ve 25. dakikalarda Marcus Thuram, 31. dakikada Stefan de Vrij ve 41. dakikada Yann Bisseck kaydetti.

Inter'de forma giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, sakatlığı sebebiyle kadorda yer almadı.

Bu sonuçla birlikte Inter puanını 28'e yükseltirken, Hellas Verona 12 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Inter deplasmanda Fiorentina'ya konuk olurken, Verona deplasmanda Cagliari ile karşılaşacak.