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    Inter'de 3 futbolcu daha koronavirüse yakalandı

    Inter Kulübü, Roberto Gagliardini, Radja Nainggolan ve Ionut Radu'nun koronavirüs test sonuçlarının pozitif çıktığını duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 10.10.2020 - 10:59
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    Inter'de 3 futbolcu daha koronavirüse yakalandı

    Inter'de koronavirüse yakalanan futbolcuların sayısı her geçen gün artıyor.

    İtalyan ekibinde Alessandro Bastoni'nin ardından, 3 futbolcunun testlerinin pozitif çıktığı duyuruldu.

    NAINGGOLAN DA KORONA OLDU

    Kulüpten yapılan açıklamada, orta saha oyuncuları Gagliardini ve Nainggolan ile kaleci Radu'nun korona olduğu belirtildi.

    Inter de 3 futbolcu daha koronavirüse yakalandı #1

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