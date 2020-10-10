Inter'de 3 futbolcu daha koronavirüse yakalandı

Inter Kulübü, Roberto Gagliardini, Radja Nainggolan ve Ionut Radu'nun koronavirüs test sonuçlarının pozitif çıktığını duyurdu.

Inter'de koronavirüse yakalanan futbolcuların sayısı her geçen gün artıyor.

İtalyan ekibinde Alessandro Bastoni'nin ardından, 3 futbolcunun testlerinin pozitif çıktığı duyuruldu.

NAINGGOLAN DA KORONA OLDU

Kulüpten yapılan açıklamada, orta saha oyuncuları Gagliardini ve Nainggolan ile kaleci Radu'nun korona olduğu belirtildi.