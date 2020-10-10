- Haberler
- Dünyadan futbol Haberleri
- Inter'de 3 futbolcu daha koronavirüse yakalandı
Inter'de 3 futbolcu daha koronavirüse yakalandı
Inter Kulübü, Roberto Gagliardini, Radja Nainggolan ve Ionut Radu'nun koronavirüs test sonuçlarının pozitif çıktığını duyurdu.
- Haber Merkezi
- 10.10.2020 - 10:59
Inter'de koronavirüse yakalanan futbolcuların sayısı her geçen gün artıyor.
İtalyan ekibinde Alessandro Bastoni'nin ardından, 3 futbolcunun testlerinin pozitif çıktığı duyuruldu.
NAINGGOLAN DA KORONA OLDU
Kulüpten yapılan açıklamada, orta saha oyuncuları Gagliardini ve Nainggolan ile kaleci Radu'nun korona olduğu belirtildi.