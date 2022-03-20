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    Inter'de puan kayıpları devam ediyor

    Serie A'da Inter, sahasında Fiorentina ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla birlikte Inter, son 7 maçında 6. kez puan kaybetti.
    • Haber Merkezi
    • 20.03.2022 - 09:32
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    Inter'de puan kayıpları devam ediyor

    Ligde şampiyonluk mücadelesi veren Inter ile üst sıralara yaklaşmaya çalışan Fiorentina, Milano'daki Giuseppe Meazza Stadı'nda kozlarını paylaştı.

    İlk yarısı golsüz eşitlikle sona eren maçın ikinci yarısında, konuk ekip Lucas Torreira ile 1-0 öne geçti. Inter'den bu gole yanıt gecikmedi. 55. dakikada Denzel Dumfries beraberlik golünü attı: 1-1.

    Inter kadrosundaki milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, ilk 11'de başladığı mücadelede 90 dakika sahada kaldı. Karşılaşmada başka gol olmadı ve iki takım da sahadan 1'er puanla ayrıldı. Inter, puanını 60 yaptı ve 3. sırada yer aldı.

    Inter de puan kayıpları devam ediyor #1

    SON 7 MAÇTA 1 GALİBİYET

    Bu sonuçla Inter’in ligde son haftalardaki puan kayıplarına bir yenisi eklendi. Mavi-siyahlı takım, son 7 maçta sadece 1 galibiyet, 4 beraberlik, 2 de yenilgi aldı. Fiorentina ise puanını 47 yaptı ve 8. sırada yer buldu.

    Ligde şampiyonluğa oynayan bir diğer takım olan Napoli ise sahasında ağırladığı Udinese'yi 2-1 yenerek, üst üste ikinci galibiyetini aldı.

    Puan tablosunda ikinci sıradaki Napoli, bu galibiyetle puanını 63’e yükseltti ve henüz maçını oynamamış olan lider Milan ile puanları eşitledi.

    Inter de puan kayıpları devam ediyor #2


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