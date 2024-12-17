Inter'den Lazio'ya gol yağmuru

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İtalya Serie A'nın 16. haftasında Simone Inzaghi'nin ekibi Inter deplasmanda Marco Baroni'nin yönetimindeki Lazio'yu 6-0 mağlup etti.

HAKAN'DAN 1 GOL 1 ASİST

Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçta Inter'in gollerini 41. dakikada penaltıdan Hakan Çalhanoğlu, 45. dakikada Federico Dimarco, 51. dakikada Nicolo Barella, 53. dakikada Denzel Dumfries, 77. dakikada Carlos Augusto ve 90. dakikada Marcus Thuram kaydetti.

Inter'de Hakan Çalhanoğlu, karşılaşma ilk 11'de başladı ve 63 dakika sahada kaldı. Hakan, takımının ilk golünü kaydeden ve bir de asist yapan isim oldu.

Bu sonuçla birlikte Inter 34 puana yükselirken, Lazio 31 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Inter evinde Como'yu ağırlarken, Lazio deplasmanda Lecce ile karşılaşacak