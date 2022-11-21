İran Milli Futbol Takımı ulusal marşa eşlik etmedi

İran’ın milli sutopu takımının oyuncularından sonra, milli futbol takımı da maç öncesi çalınan İran ulusal marşına eşlik etmedi.

Başkent Tahran’da 13 Eylül’de ‘ahlak polisi’ tarafından gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mehsa Emini’nin 16 Eylül’de hayatını kaybetmesi sonrası ülke genelinde başlayan ‘özgürlük’ protestoları sürüyor. Eylemlerde üniversite öğrencileri dahil binlerce kişi gözaltına alınırken 41’i çocuk 304 kişi öldürüldü.

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda İran ile İngiltere karşı karşıya geldi. Mücadelenin seremonisinde İranlı futbolcuların milli marşlarına eşlik etmemesi dikkat çekti.

İranlı futbolcular milli marşı okumadı - İZLE



İlk tepki değil

İran Milli Futbol Takımı'ndaki futbolcuların bu tepkiyi ülkesindeki olayları protesto etmek için verdiği biliniyor. Daha önceki hazırlık maçlarında da oyuncular milli marşı söylememişti.

Tribünlerde de pankart açıldı

Öte yandan tribünlerdeki kadın seyircilerin de "Kadınlara özgürlük" pankartı açması dikkat çekti.