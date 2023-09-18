İran'da Cristiano Ronaldo izdihamı Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'ın İran takımı Persepolis ile oynayacağı maç öncesi yapacağı son idman yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo için yaşanan izdiham sebebiyle iptal edildi.

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ensonhaber.com

Asya Şampiyonlar Ligi'nde 2023-2024 sezonu maçları başlıyor.

Turnuvada E Grubu ilk maçında 19 Eylül Salı akşamı İran ekibi Persepolis ile Suudi Arabistan temsilcisi Al Nassr karşı karşıya gelecek.

Azadi Stadyumu'nda bu maç için Al Nassr İran'a gelirken, taraftarlar Cristiano Ronaldo'ya büyük bir ilgi gösterdi.

İdman iptal edildi

Ronaldo'ya gösterilen ilgi izdihama dönüşürken, Al Nassr da Persepolis maçı öncesi yapacağı son antrenmanı iptal etti.

Halı hediye edildi

Öte yandan Persepolis Tahran Kulübü Başkanı Rıza Derviş, İran'a gelen Al Nassr oyuncusu Cristiano Ronaldo'ya İran halısı hediye etti. İran halısı hediye edilirken, ortaya renkli görüntüler çıktı.