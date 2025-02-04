İran'da oynanan Persepolis-Traktör Sazi maçında 2 gözaltı

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İran'ın Fars Körfezi Pro Ligi'nde geçen hafta Tahran'da, Persepolis ile Traktör Sazi arasında oynanan ve bazı taraftarların taşkınlık yaptığı futbol müsabakasının sonrasında "gayriahlaki" davranışlar sergileyen 2 kadın seyirci gözaltına alındı.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, Tahran Savcılığı tarafından olaylarla ilgili açılan soruşturma kapsamında müsabaka sırasında "gayriahlaki" davranışlarda bulunduğu tespit edilen Persepolis taraftarı 2 kadın gözaltına alındı.

TÜRK TARAFTARLARA HAKARET

Fars Körfezi Pro Liginin 17. haftasında Tahran ekibi Persepolis ile Tebriz'in Traktör Sazi kulüpleri arasında oynanan müsabakada seyirciler arasında taşkınlıklar yaşanmış ve Persepolis taraftarları, Türk taraftarlara hakaret içeren sloganlar atmıştı.

Olaylar sonrasında Spor ve Gençlik Bakanlığı, olağanüstü toplantı düzenlemiş ve Tahran Savcılığı da konuyla ilgili soruşturma başlatmıştı.