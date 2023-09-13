İranlı Bakan: Ronaldo, ailesi ile görüşmek istiyorsa yerel mesajlaşma uygulamamızı kullansın İran Kültür ve Turizm Bakanı İzzetullah Zargami, maç için ülkeye gelecek ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo’nun ailesi ve dostlarıyla görüşmek için İran’ın yerel mesajlaşma uygulamaları kullanması gerektiğini söyledi.

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Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo’nun forma giydiği Suudi Arabistan futbol kulübü Al Nassr ile İran futbolunun önde gelen kulüplerinden Persepolis, Asya Şampiyonlar Ligi kapsamında 19 Eylül’de karşı karşıya gelecek. Tahran'daki Azadi Stadı'nda gerçekleşecek olan karşılaşma ise seyircisiz oynanacak.

İnternet erişimine yönelik mevcut kısıtlamalar nedeniyle VPN kullanılan İran’da Persepolis Futbol Kulübü, Tahran’a gelecek Ronaldo ve takım arkadaşlarına özel VPN’siz sim kart verileceği açıklamasında bulunmuştu.

"Ronaldo ailesiyle görüşmek istiyorsa..."

İran Kültür ve Turizm Bakanı İzzetullah Zargami ise bugün Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası gazetecilere konuya ilişkin değerlendirmede bulundu. Bakan Zargami şöyle konuştu:

Bazıları Ronaldo İran’a geldiğinde VPN’siz sim kart sorunun nasıl hallolacağını soruyor. Cebimizde herkese dağıtacağımız hazır VPN’siz sim kartlar bulunmuyor. Eğer Ronaldo İran’a geldiğinde ailesi ve dostlarıyla görüşmek istiyorsa İran’ın yerel mesajlaşma uygulaması olan Bale ve Eitaa’yı kullansın. Ailesi ve arkadaşlarını da arayıp, bu uygulamayı kurup kullanmalarını söylesin.

İran'da neden internet sorunu var?

İran'ın başkenti Tahran’da 13 Eylül 2022'de “ahlak polisi” olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini, 16 Eylül 2022'de yaşamını yitirdi.

Emini'nin ölümü üzerine memleketi Sakkız'da 17 Eylül 2022'de başlayan gösteri, ülke geneline yayılarak yönetim karşıtı protestolara dönüşmüştü.

İran yönetimi de protestoların artmaması adına internete kısıtlama getirmişti. Bu uygulama halen daha devam etmekte.