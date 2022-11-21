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    İranlı Hosseini ve Beiranvand çarpıştı

    İranlı Hosseini ve Beiranvand çarpıştı

    İran kalecisi Beiranvand ve takım arkadaşı Hosseini, İngiltere ile oynanan Dünya Kupası grup maçında bir pozisyon sırasında çarpıştı. Çarpışma sonucunda burnu kanayan Beiranvand oyuna devam edemedi.
    • 21.11.2022 - 16:53
    • Güncelleme : 21.11.2022 - 16:58
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    Katar'ın ev sahipliğini yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası’nın B Grubu'nda yer alan İngiltere ile İran takımları Uluslararası Halife Stadı’nda karşılaştı.

    İngiltere - İran maçının henüz 7. dakikasında İran kalecisi Alireza Beiranvand ile takım arkadaşı ve Kayserisporlu savunma oyuncusu Majid Hosseini sert bir şekilde çarpıştı.

    Oyuna devam edemedi

    Uzun bir süre yerde kalan ve burnu kanayan 30 yaşındaki kaleciye ilk müdahale yapıldı. Daha sonra maça devam eden ve kendini deneyen Beiranvand, 19. dakikada kendini yere bıraktı ve değişiklik istedi.

    İran'ın Perspolis takımında forma giyen kalecinin yerine Seyed Hosseini oyuna dahil oldu.

    İranlı Hosseini ve Beiranvand çarpıştı #1

    İranlı Hosseini ve Beiranvand çarpıştı #2

    İranlı Hosseini ve Beiranvand çarpıştı #3

    İranlı Hosseini ve Beiranvand çarpıştı #4

    İranlı Hosseini ve Beiranvand çarpıştı #5

    İranlı Hosseini ve Beiranvand çarpıştı #6


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