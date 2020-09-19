Irkçı Djuric, Türk oyuncu Deniz Yaldır'dan özür diledi

İsveç 2. Ligi ekiplerinden Halmstad'da forma giyen İsveçli futbolcu Dusan Djuric, geçtiğimiz günlerde sözlü saldırıda bulunduğu Umeali Deniz Yaldır'dan özür diledi.

Kariyerini İsveç'te sürdüren Türk futbolcu Deniz Yaldır, geçtiğimiz günlerde ırkçı saldırıya maruz kalmıştı.

Dusan Djuric, hafta içinde oynadıkları maç sırasında ırkçı söylemde bulunduğu Umea'nın Türk asıllı futbolcusu Yaldır'dan özür diledi.

"TELEFONLA ARAYARAK ÖZÜR DİLEDİ"

Halmstad takımından yapılan açıklamada, "Bu hareket, hiç bir şekilde kabul edilemez. Futbolcumuz Dusan Djuric, Deniz Yaldır'ı telefonla arayarak özür diledi. Yaldır da özrü kabul etti.'' ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Dusan Djuric'in ligde yarın Akrobis ile yapılacak karşılaşmanın kadrosuna dahil edilmediği de vurgulandı. FotbollDirekt kanalına konuşan 25 yaşındaki Türk asıllı futbolcu Deniz Yaldır ise bundan sonra ırkçı söylemler karşısında sessiz kalmayacağını ve tepki göstereceğini kaydetti.

"ÖZRÜNÜ KABUL EDİYORUM"

Yaldır, ''Djuric'in özrünü kabul ediyorum ama bir daha bunun hiçbir yerde tekrar gerçekleşmemesi gerekiyor. Bu toplumsal bir sorun ve dünyanın her yerinde oluyor. Önemli olan bununla mücadele etmek.'' değerlendirmesinde bulundu.

Yaldır, ikili mücadele sonrası kendisine "Lanet çingene" şeklinde hakaret eden Dusan Djuric'i, İsveç Futbol Federasyonuna şikayet etmişti. İsveç kamuoyunda büyük ses getiren olaydan sonra federasyonun Djuric'e ağır ceza vermesi bekleniyor.