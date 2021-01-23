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    Irkçı Rumen hakeme 1.5 ay sonra maç verildi

    Romanya Futbol Federasyonu, Rumen hakem Sebastian Coltescu'yu Sepsi-Astra maçına atadı.
    • Haber Merkezi
    • 23.01.2021 - 12:00
    • Güncelleme : 23.01.2021 - 12:01
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    Irkçı Rumen hakeme 1.5 ay sonra maç verildi

    PSG ile Başakşehir arasında oynanan Şampiyonlar Ligi grup maçında, temsilcimizin yardımcı antrenörü Webo'ya ırkçılık yapan Rumen hakem Sebastian Coltescu, uzun bir aranın ardından maç yönetmeye hazırlanıyor.

    SEPSİ-ASTRA MAÇINI YÖNETECEK

    Romanya Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, 43 yaşındaki hakemi ligin 18. haftasında oynanacak Sepsi-Astra maçına atadı.

    Irkçı Rumen hakeme 1.5 ay sonra maç verildi #1

    Konu hakkında Rumen basınına konuşan Astra Başkanı Dani Coman "Coltescu'nun bizim maçımıza atanacağını biliyorduk. Onun için mutluyuz. Bence maruz kaldığı suçlamaları hak etmedi." ifadelerini kullandı.

    Irkçı Rumen hakeme 1.5 ay sonra maç verildi #2

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