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- Irkçı Rumen hakeme 1.5 ay sonra maç verildi
Irkçı Rumen hakeme 1.5 ay sonra maç verildi
Romanya Futbol Federasyonu, Rumen hakem Sebastian Coltescu'yu Sepsi-Astra maçına atadı.
- Haber Merkezi
- 23.01.2021 - 12:00
- Güncelleme : 23.01.2021 - 12:01
PSG ile Başakşehir arasında oynanan Şampiyonlar Ligi grup maçında, temsilcimizin yardımcı antrenörü Webo'ya ırkçılık yapan Rumen hakem Sebastian Coltescu, uzun bir aranın ardından maç yönetmeye hazırlanıyor.
SEPSİ-ASTRA MAÇINI YÖNETECEK
Romanya Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, 43 yaşındaki hakemi ligin 18. haftasında oynanacak Sepsi-Astra maçına atadı.
Konu hakkında Rumen basınına konuşan Astra Başkanı Dani Coman "Coltescu'nun bizim maçımıza atanacağını biliyorduk. Onun için mutluyuz. Bence maruz kaldığı suçlamaları hak etmedi." ifadelerini kullandı.