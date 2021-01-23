Irkçı Rumen hakeme 1.5 ay sonra maç verildi

Romanya Futbol Federasyonu, Rumen hakem Sebastian Coltescu'yu Sepsi-Astra maçına atadı.

PSG ile Başakşehir arasında oynanan Şampiyonlar Ligi grup maçında, temsilcimizin yardımcı antrenörü Webo'ya ırkçılık yapan Rumen hakem Sebastian Coltescu, uzun bir aranın ardından maç yönetmeye hazırlanıyor.

SEPSİ-ASTRA MAÇINI YÖNETECEK

Romanya Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, 43 yaşındaki hakemi ligin 18. haftasında oynanacak Sepsi-Astra maçına atadı.

Konu hakkında Rumen basınına konuşan Astra Başkanı Dani Coman "Coltescu'nun bizim maçımıza atanacağını biliyorduk. Onun için mutluyuz. Bence maruz kaldığı suçlamaları hak etmedi." ifadelerini kullandı.