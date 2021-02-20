Irkçı Sırp taraftarlar, Kızılyıldız-Milan maçını tribünden takip eden Ibrahimovic'e "Seni a... Müslüman gibi kokuyorsun" diyerek hakarette bulundu. Yıldız futbolcu ise holiganları umursamadı.

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Kızılyıldız ile Milan karşı karşıya geldi.

2-2 sona eren mücadelede süre almayan ve karşılaşmayı tribünden takip eden Zlatan Ibrahimovic, bir grup ırkçı Sırp taraftarın sözlü saldırısına maruz kaldı.

"MÜSLÜMAN GİBİ KOKUYORSUN"

Holiganlar, tribünde oturan Zlatan'a, Bosna Hersekli Müslüman babasıyla ilgili ırkçı sözler söyledi. Küfürlerin yanı sıra ""Kokmuş Balija, seni a... Müslüman gibi kokuyorsun." sesleri yükseldi.

Irkçı Sırplardan, Ibrahimovic'e sözlü saldırı - İZLE

Babası Sefik Ibrahimovic'in Bosnalı bir Müslüman olması nedeniyle bu hakaretleri işiten 39 yaşındaki yıldız, ırkçı taraftarları ciddiye almadı.

"Kokmuş Balija" çoğunlukla Hırvatlar veya Sırplar tarafından Bosnalı Müslümanlar için hakaret olarak kullanılan bir ifade.