Euro
8.4638
0.36%
Dolar
6.9814
0.24%
Altın
400.02
0.55%
Borsa
1.56
0.9%
Bitcoin
386.700
5.45%
EXEN Coin
17.48
2.10%
3ºC
İstanbul
Bulutlu 3 C
    Irkçı Sırplardan, Ibrahimovic'e sözlü saldırı

    Irkçı Sırplardan, Ibrahimovic'e sözlü saldırı

    Irkçı Sırp taraftarlar, Kızılyıldız-Milan maçını tribünden takip eden Ibrahimovic'e "Seni a... Müslüman gibi kokuyorsun" diyerek hakarette bulundu. Yıldız futbolcu ise holiganları umursamadı.
    • Haber Merkezi
    • 20.02.2021 - 11:18
    • Güncelleme : 20.02.2021 - 11:44
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Kızılyıldız ile Milan karşı karşıya geldi.

    2-2 sona eren mücadelede süre almayan ve karşılaşmayı tribünden takip eden Zlatan Ibrahimovic, bir grup ırkçı Sırp taraftarın sözlü saldırısına maruz kaldı.

    "MÜSLÜMAN GİBİ KOKUYORSUN"

    Holiganlar, tribünde oturan Zlatan'a, Bosna Hersekli Müslüman babasıyla ilgili ırkçı sözler söyledi. Küfürlerin yanı sıra ""Kokmuş Balija, seni a... Müslüman gibi kokuyorsun." sesleri yükseldi.

    Irkçı Sırplardan, Ibrahimovic'e sözlü saldırı - İZLE

    Babası Sefik Ibrahimovic'in Bosnalı bir Müslüman olması nedeniyle bu hakaretleri işiten 39 yaşındaki yıldız, ırkçı taraftarları ciddiye almadı.

    "Kokmuş Balija" çoğunlukla Hırvatlar veya Sırplar tarafından Bosnalı Müslümanlar için hakaret olarak kullanılan bir ifade.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir