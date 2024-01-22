Isco, Real Betis formasıyla eski günlerine döndü İspanyol futbolcu Isco, sezon başında transfer olduğu Real Betis ile çıktığı 27 resmi maçta gösterdiği 6 gol, 5 asistlik performansıyla eski günlerini hatırlattı.

İHA

İspanya La Liga’nın 21. haftasında Real Betis, konuk ettiği Barcelona’ya uzatma dakikalarında yediği 2 golle, 4-2 mağlup oldu.

Mücadele 2 gol kaydeden başarılı futbolcu Isco, sezon başında katıldığı Real Betis ile eski günlerine nazire yaptı.

6 gol 5 asistle oynadı

Yeşil-beyazlılarla bu sezon 20’si La Liga, 6’sı Avrupa Ligi ve 1’i Kral Kupası olmak üzere toplamda 27 resmi maçta forma giyen 31 yaşındaki futbolcu, 6 gol, 5 asistlik katkı sağladı.

Real Madrid formasını uzun yıllar giydi

Isco, Real Madrid formasıyla ise 2013-2014 sezonunu 32 maçta 8 gol, 7 asist, 2014-1015 sezonunu 34 maçta 4 gol, 9 asist ve kariyer rekoru olan 2016-2017 sezonunu da 10 gol, 8 asistle tamamlamıştı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)