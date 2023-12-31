İskoçya'da oyuna sonradan giren kaleciden müthiş gol! İskoç ekiplerinden Arbroath, Raith Rovers deplasmanına 4 yedekle gitti. Maçta 4 kişinin 3'ü oyuna girdi, bir oyuncu daha sakatlanınca yedek kaleci de oyuncu olarak maça girdi ve harika bir gole imza attı.

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ensonhaber.com

İskoçya Championship'in 18. hafta mücadelesinde Ian Murray yönetiminde şampiyonluğu hedefleyen Raith Rovers ile Jim McIntyre'ın çalıştırdığı alt sıralardan kurtulmaya çalışan Arbroath karşı karşıya geldi.

Stark's Park'ta oynanan müsabakada 4 gol çıkarken kazanan çıkmadı ve Raith Rovers, 2-0 öne geçtiği maçta Arbroath ile 2-2 berabere kaldı.

Arbroath, 4 yedekle gittiği maçta değişiklik hakkını bitirdi

Raith Rovers, 34. dakikada Dylan Easton'ın golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarıyı bu skorla galip bitirdi.

Arbroath'ta 9. dakikada sakatlanan Thomas O'Brien'ın yerine Darren Lyon oyuna girdi. İkinci yarının başında ise diğer yedek futbolcular Philipp Kenan Dunnwald ve Keaghan Jacobs oyuna dahil oldu.

Raith Rovers deplasmanına üç oyuncu ve bir kaleci yedeğiyle çıkan Arbroath'ta teknik direktör McIntyre, 58. dakikada sakatlanan Aaron Steele'nin yerine yedek kaleci Alasdair Adams'ı oyuna sürdü.

Daha sonra ev sahibi ekipte Jack Hamilton sahneye çıktı ve takımı Raith Rovers'ı 61. dakikada 2-0 öne geçirdi.

Adams'ın golüyle takım geri döndü

Kaleci Alasdair Adams, 76. dakikada yaklaşık 30 metreden sert bir şut çekti ve rakip fileleri klas bir golle sarstı. Adams'ın kaydettiği bu harika gol ise kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Yedek kalecisinden gelen golle maça tutunan Arbroath, 81. dakikada Leighton McIntosh'un penaltıdan attığı golle skoru 2-2'ye getirdi.

Kalan bölümde başka gol olmadı ve maç 2-2 eşitlikle sona erdi.

İskoçya Championship'te puan durumu