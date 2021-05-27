İskoçya Ligi'nde şampiyonluğun belli olmasının ardından Rangers taraftarları ve Celtic taraftarları arasındaki tartışma da büyüyerek, kanlı bir savaşa dönüştü.

İskoçya'nın Glasgow şehrinin iki takımı ve iki ezeli rakibi Rangers ve Celtic birbiriyle adeta savaşa girdi.

Rangers'ın şampiyon olarak İskoçya Ligi'ni tamamlamasının ardından iki büyük takım taraftarlarının tartışması, kanlı bir savaşa dönüştü.

Polisin de müdahale de bulunmak zorunda kaldığı savaş, İskoçya'ya damga vurdu.

İskoçya'da taraftarlar ve polis birbirine girdi İZLE



20 TARAFTAR GÖZALTINA ALINDI

Bir anda polis ve Rangers taraftarları arasında yaşanan bir savaş olmaya başlayan olaylarda iki polis memuru yaralanırken, 20 taraftar gözaltına alındı.