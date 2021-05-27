- Haberler
- Dünyadan futbol Haberleri
- İskoçya'da taraftarlar ve polis birbirine girdi
İskoçya'da taraftarlar ve polis birbirine girdi
İskoçya Ligi'nde şampiyonluğun belli olmasının ardından Rangers taraftarları ve Celtic taraftarları arasındaki tartışma da büyüyerek, kanlı bir savaşa dönüştü.
- Haber Merkezi
- 27.05.2021 - 16:39
- Güncelleme : 27.05.2021 - 17:00
İskoçya'nın Glasgow şehrinin iki takımı ve iki ezeli rakibi Rangers ve Celtic birbiriyle adeta savaşa girdi.
Rangers'ın şampiyon olarak İskoçya Ligi'ni tamamlamasının ardından iki büyük takım taraftarlarının tartışması, kanlı bir savaşa dönüştü.
Polisin de müdahale de bulunmak zorunda kaldığı savaş, İskoçya'ya damga vurdu.
İskoçya'da taraftarlar ve polis birbirine girdi İZLE
20 TARAFTAR GÖZALTINA ALINDI
Bir anda polis ve Rangers taraftarları arasında yaşanan bir savaş olmaya başlayan olaylarda iki polis memuru yaralanırken, 20 taraftar gözaltına alındı.