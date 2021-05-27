Euro
10.3865
0.69%
Dolar
8.4957
0.47%
Altın
514.82
-0.17%
Borsa
1.416
-0.75%
Bitcoin
338.480
1.77%
EXEN Coin
0.00
0.00%
21ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 21 C

    İskoçya'da taraftarlar ve polis birbirine girdi

    İskoçya Ligi'nde şampiyonluğun belli olmasının ardından Rangers taraftarları ve Celtic taraftarları arasındaki tartışma da büyüyerek, kanlı bir savaşa dönüştü.
    • Haber Merkezi
    • 27.05.2021 - 16:39
    • Güncelleme : 27.05.2021 - 17:00
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İskoçya'da taraftarlar ve polis birbirine girdi

    İskoçya'nın Glasgow şehrinin iki takımı ve iki ezeli rakibi Rangers ve Celtic birbiriyle adeta savaşa girdi.

    Rangers'ın şampiyon olarak İskoçya Ligi'ni tamamlamasının ardından iki büyük takım taraftarlarının tartışması, kanlı bir savaşa dönüştü.

    Polisin de müdahale de bulunmak zorunda kaldığı savaş, İskoçya'ya damga vurdu.

    İskoçya'da taraftarlar ve polis birbirine girdi İZLE

    20 TARAFTAR GÖZALTINA ALINDI

    Bir anda polis ve Rangers taraftarları arasında yaşanan bir savaş olmaya başlayan olaylarda iki polis memuru yaralanırken, 20 taraftar gözaltına alındı.

    İskoçya da taraftarlar ve polis birbirine girdi #1

    İskoçya da taraftarlar ve polis birbirine girdi #2

    İskoçya da taraftarlar ve polis birbirine girdi #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir