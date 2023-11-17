Islam Slimani, attığı golün ardından Filistin bayrağı açtı Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Cezayirli futbolcu Islam Slimani, 2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri maçında attığı golün ardından Filistin bayrağı açtı.

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ensonhaber.com

2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde Cezayir, Somali ile karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi ev sahibi Cezayir 3-1 kazanırken maçın son golünü atan Islam Slimani, gönülleri fethetti.

Filistin bayrağı açtı

Bir dönem Fenerbahçe'de de oynayan deneyimli futbolcu, 80. dakikada attığı golün ardından Filistin bayrağı açarak Gazze'ye desteğini açıkladı.

O anlar kameralara yansırken, tecrübeli ismin bu hareketi dünya basınında da haber oldu.

Öte yandan maçtaki diğer golleri Cezayir adına Ahmed Abdi ve Baghdad Bounedjah kaydederken, Somali'nin tek sayısı 65. dakikada Yusuf Ahmed'den geldi.