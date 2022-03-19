Islam Slimani, Sporting'i sırtlıyor

Fenerbahçe'nin eski forveti Islam Slimani, ara transfer döneminde geri döndüğü Sporting'i kurtarmaya devam ediyor.

Fenerbahçe'nin eski forveti Islam Slimani, ara transfer döneminde Sporting'e imza atmıştı. 6 yıl sonra Sporting'e geri dönen Slimani, yeşil-beyazlı formayla gollerine devam ediyor.

Sporting'in Morierense'yi deplasmanda 2-0 mağlup ettiği maçta perdeyi açan Islam Slimani, ligde çıktığı son 3 maçta 4 gol kaydetti. Ligde toplam 6 maçta süre alan Slimani ilk üç maçında sonradan oyuna girmiş ve skor katkısı sağlayamamıştı.

SPORTING PUANINI 64'E YÜKSELTTİ

Sporting ile 1.5 yıllık sözleşme imzalayan 33 yaşındaki futbolcunun kulübüyle kontratı gelecek sezon sonunda bitiyor.

Deplasmanda 2-0 kazanan Sporting puanını 64'e yükseltti. Yeşil beyazlılar lider Porto'nun 6 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.



