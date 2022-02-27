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    İsmail Kartal: Sadece bu forma için savaşanlar oynayacak

    Kupa, Avrupa derken Süper Lig’e kalan Fenerbahçe galibiyet serisini Kasımpaşa karşısında sürdürüp ikincilik hedefini kovalama arzusunda. İsmail Kartal, zorlu virajı rotasyonla aşmayı planlıyor.
    • Haber Merkezi
    • 27.02.2022 - 11:14
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    İsmail Kartal: Sadece bu forma için savaşanlar oynayacak

    Avrupa umutlarını Prag’da bırakan Fenerbahçe lige odaklandı. İkinci yarının en iyi takımlarından Kasımpaşa’ya misafir olacak sarı-lacivertliler, ikincilik hedefini kovalamak için galibiyet serisine yeni bir halka eklemek istiyor.

    Sonrasında Kadıköy’de Trabzonspor’la karşılaşacak olan Fenerbahçe için bu maç aynı zamanda önemli bir prova olacak.

    Slavia maçı sonrası yola devam edeceği oyuncuları kafasında netleştiren Teknik Direktör İsmail Kartal, Kasımpaşa karşısına rotasyonla çıkacak. Kim, Crespo ve Zajc ilk on bire geri dönecek.

    İsmail Kartal: Sadece bu forma için savaşanlar oynayacak #1

    "FORMA İÇİN SAVAŞANLAR FORMA GİYECEK"

    Sakatlıktan yeni çıkan İrfan Can’ı yedek soyunduracak olan İsmail Kartal, genç yetenek Arda Güler tercihini ise henüz netleştirmedi.

    Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; oyuncularıyla yaptığı toplantıda lig ikinciliğinin önemine vurgu yapan Kartal, “Elimizdeki hedefleri tek tek kaybettik. Camianın yüzünü bir nebze olsun güldürmek ve yeni sezonda Avrupa’da boy gösterebilmek için savaşmak zorundayız. Şampiyonlar Ligi küçümsenecek bir hedef değil. Kazanmayı devam edersek neden olmasın?” derken “Sadece bu forma için savaşanlar forma giyecek.” uyarısında bulundu.

    İsmail Kartal: Sadece bu forma için savaşanlar oynayacak #2


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