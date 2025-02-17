İsmail Kartal'ın takımı Persepolis, Al Nassr'la berabere kaldı

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Asya Şampiyonlar Ligi Batı Grubu 8. hafta maçında İsmail Kartal'ın çalıştırdığı İran takımı Persepolis ile Stefano Pioli yönetimindeki Suudi Arabistan ekibi Al Nassr karşı karşıya geldi.

Azadi Stadyumu'nda oynanan kritik müsabakada kazanan çıkmadı. Mücadele golsüz eşitlikle sona erdi.

RONALDO, KADRODA YER ALMADI

Milli futbolcu Serdar Dursun, maça ilk 11'de başlarken, 82. dakikada kenara geldi.

Al Nassr cephesinde yıldız futbolcular; Cristiano Ronaldo, Jhon Duran ve Otavio kadroda yer almadı.

TAKIMLAR 1'ER PUANIN SAHİBİ OLDU

Alınan bu sonuçla birlikte Persepolis, puanını 7 yaptı ve 9. sırada yer aldı. Al Nassr ise 17 puana yükseldi ve 3. sırada konumlandı.

Böylelikle Persepolis, organizasyona veda etti. Al Nassr ise son 16'ya yükseldi.